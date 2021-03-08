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Добро пожаловать в новую эру гольфа!

Симуляторы Golfzon откроют удивительный мир гольфа для всех
Добро пожаловать в новую эру гольфа!
Симуляторы Golfzon откроют удивительный мир гольфа для всех

Premium

Симулятор продвинутого уровня
с высококлассными потолочными датчиками и уникальной гидравлической платформой.

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Premium
Симулятор продвинутого уровня
с высококлассными потолочными датчиками и уникальной гидравлической платформой.
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Standard

Универсальная модель с напольными датчиками, не требующая длительной установки.

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Standard
Универсальная модель с напольными датчиками, не требующая длительной установки.
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Программное обеспечение

  • Уникальный софт
  • Яркая графика
  • Удобный интерфейс
  • Онлайн-сервис

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Программное обеспечение
  • Уникальный софт
  • Яркая графика
  • Удобный интерфейс
  • Онлайн-сервис
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Чем же привлекательны гольф симуляторы Golfzon?

20 лет назад о гольф-симуляторах в России никто не знал, 10 лет назад на них смотрели с недоверием, сегодня же можно с уверенностью сказать: скрин-гольф становится не только неотъемлемой частью классического гольфа, но и формирует свою аудиторию.
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И если кто-то еще сомневается в том, что за симуляторами будущее, предлагаем вам обратиться к опыту других стран. Самым ярким примером является Южная Корея, где скрин-гольф стал одним из самых востребованных видов досуга. В этой стране симуляторы ставят даже в офисах: любой сотрудник может потренироваться в обеденный перерыв, нередки форматы проведения деловых переговоров за игрой.

Массовое увлечение виртуальным гольфом, как его еще называют, дает отличные результаты: в LPGA (международная женская гольф-лига) и мужском PGA корейские спортсмены регулярно занимают верхние строчки рейтингов. И ведь это только начало! Корейские специалисты даже прогнозируют разделение турниров по гольфу на соревнования «офлайн» на обычных полях и «онлайн» в виртуальной реальности. А это значит, что скрин-гольф встанет на одну ступень с классическим гольфом.

Несмотря на то, что скрин-гольф в России существует уже более 10 лет, разговоры по поводу жизнеспособности модели все не утихают. К сожалению, порой складывается ошибочное мнение, что симулятор – всего лишь игрушка, не имеющая ничего общего с классическим гольфом. Однако стоит только попробовать, чтобы понять: уникальные технологии Golfzon позволяют качественно улучшить уровень игры на реальном поле.

Сразу стоит сказать, что правила и принципы игры соответствуют традиционному представлению: это все тот же гольф, где игрок совершает удар клюшкой по мячу. Отличие в том, что реальный полет мяча заканчивается значительно раньше (ударяясь об экран), а дальнейший его путь игрок наблюдает в компьютерной проекции. При этом измерительная система считывает все параметры клюшки и мяча в момент удара, что позволяет с высокой точностью определить дальнейшую траекторию полета на виртуальном поле.

Так в чём же плюсы симуляторов Golfzon?

- Во-первых, cтереоскопические сенсоры, которые обеспечивают высокую точность отображения абсолютно всех типов ударов (fade и draw) и полноту данных для анализа удара. Также они позволяют наносить удар по мячу в любой точке одного из трех матов, имитирующих различные покрытия.

- Игровая платформа оснащена тремя матами, которые достаточно реалистично имитируют высокую траву, песок и фервей. А также гидравлическая платформа, которая повторяет ландшафт поля, что делает игру ещё более реалистичной.

- Однозначный плюс - симуляторы предназначены для комфортной игры правшей и левшей одновременно. А также удобная функция, которая присуща только гольф-симуляторам Golfzon – автоматическая подача мяча и
регулировка ти по высоте.

- Следующее преимущество заключается в уровне визуализации. Более 180 полей Америки, Европы и Азии, каждое из которых уникально и максимально детализировано! Список полей обновляется постоянно.

- И ещё один крайне полезный бонус - вся статистика игрока сохраняется на сервере, поэтому в любой момент можно просмотреть свой прогресс, лучшие удары, проанализировать неудачные моменты, всего лишь установив приложение на телефон.

- А также Golfzon проводит ежегодный онлайн турнир Golfzon Indoor Open, где вы можете соревноваться со всеми игроками вашего города и страны на основе своего полевого гандикапа.

Звучит амбициозно, не правда ли? А раз уж здоровые амбиции – стимул к успеху, мы готовы с уверенностью заявить, что гольф-симуляторам в России быть и развиваться!
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