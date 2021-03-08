20 лет назад о гольф-симуляторах в России никто не знал, 10 лет назад на них смотрели с недоверием, сегодня же можно с уверенностью сказать: скрин-гольф становится не только неотъемлемой частью классического гольфа, но и формирует свою аудиторию.